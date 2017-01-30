探索宇宙夢想 親子同遊美崙公園
走春新景點！位於台北巿基河路與美崙街交會處的美崙公園，以科學主題來定位，戶外階梯教室由台北市指標、地球指標到太陽系指標一應俱全，園內也規劃水主題、數理主題等區域。
台北巿工務局公園處指出，能讓家長及孩童開心雙贏的活動是什麼？當然是遊戲中學知識親身體驗玩科學，民眾搭乘捷運到劍潭站，輕騎U-Bike沿著士林小吃店，緊鄰天文館旁的美崙公園，就是個能讓孩子樂翻天，大人安然享受綠意的最佳去處。
公園處長黃立遠表示，美崙公園位於基河路與美崙街交會處，面積約6公頃 ，這裡為市民規劃集活動、美景、美食精彩旅遊動線，並非常重視民眾對都市景觀及整體風貌的要求，尤其美崙公園結合周邊的國立科學教育館、天文館及兒童育樂中心，呈現教育性及休閒娛樂的多元價值。
公園處陽明所主任林晁嘉則說，公園配置可概分主題廣場、草坪綠地空間以及鄰里活動空間，園內林蔭步道貫穿，除提供科學教育設施也具備一般公園活動設施如球場、溜冰場等。
美崙公園內規劃水主題、數理主題等區域，戶外階梯教室由台北市指標、地球指標到太陽系指標，一應俱全；太陽草坪鮮豔的色彩及裝飾是孩童嬉戲、新人拍照的絕佳點；景觀池及生態排水草溝收集並導引地表逕流水至雨水花園，兼具景觀及生態功能。1060130
(中央社)
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