改變才能進步 林益全啟動變身計畫
富邦悍將內野手林益全累積8年職棒經驗，拿遍了各項大獎，這個季後他展開量身打造的訓練計畫，因為他說「如果你只想維持現狀，就準備離開這個舞台」。
林益全2009年進職棒，當年就囊括新人王、年度MVP雙料大獎，這幾年來打點王、最佳十人、金手套、打擊王、安打王、全壘打王全都拿過，去年季後賽身穿義大犀牛戰袍，拿下第一枚冠軍戒指。
去年冠軍賽期間，與教練馮喬許（Von Joshua）密切合作，林益全思考，如何讓自己更進步的方法。
球季結束後，林益全做了身體檢測、抽血檢驗，直接面對輕微地中海貧血、乳酸代謝慢的問題，透過經紀公司找來訓練團隊，量身打造專屬菜單。
因為體質異於常人，林益全做完重訓要比一般人較長的休息時間，才能恢復，只能靠打擊量、跑步量來彌補，久而久之會排斥重量訓練。
職棒競爭激烈，儘管8年來已經證明是聯盟A段班的打者，林益全還想要突破自己。冠軍賽後，只有2星期短暫休息，又開始投入訓練，這次有了全新嘗試。
這個休季期間，在所屬秉初經紀公司的安排之下，林益全不只有重訓，還多了不同的方式包括瑜珈、泰拳，都是為了增加爆發力與敏捷度。
透過專業意見，林益全體質不適合做讓肌肉變硬的重訓，除了下盤需要重訓外，其他則是訓練「如何用全身的力量去釋放的到擊球上」，肌肉不需又大又硬，也能達到最大的爆發力。
拿下生涯第一枚冠軍戒指，林益全點燃野心，希望與球隊邁向二連霸；而3月的經典賽也是他驗收訓練成果，挑戰國際頂級大賽的最佳舞台。1060130
(中央社)
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