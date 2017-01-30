巴黎船屋生活 所費不貲還要挺得住晃

巴黎塞納河上的船屋，有些是商用，例如餐廳或咖啡館，也有些是真的有人居住其中的船屋。水上生活看似愜意，其實要付出很大代價，除了忍受蚊蟲、波動、大潮，口袋還要夠深。

巴黎地區的船屋住家，一部分在塞納河上，一部分在聖馬丁運河（Canal St-Martin）上，船屋面積大多在規定的39公尺乘5.5公尺以內。

住在船屋裡，最令一般巴黎人羨慕的是擁有一個寬闊的甲板，平時可用來曬衣，到了夏季傍晚又可當做一個視野良好的露天咖啡座，在事先申請停靠碼頭許可的條件下，還能開船沿河一遊。

當然也有不便之處。首先，船屋必須非常防潮，因此需要經常維護保養；其次，雖然沒有鄰居擾人，但當河上有觀光船、巡邏船航行，船屋很容易隨水波搖晃，水上蚊蟲也比較多；再者，當大潮來襲到某一程度，還必須疏散到岸上。

船屋生活實際上所費不貲，除了要看船隻內裝條件，也像陸地上一樣要看地段。

財經雜誌「資本」（Capital）估計，在巴黎中心地帶要擁有一艘面積約150平方公尺的船屋，至少需要90萬歐元（約新台幣3000萬元），如果船屋正好停靠在艾菲爾鐵塔前，每天清晨睜開眼睛就看見這座舉世聞名地標的代價，至少要150萬歐元。

此外，船屋主人每個月要繳交100歐元到900歐元不等的特許費給法國航道機構（VNF），再加上比陸地房屋貴上許多的保險費，大約是每年500歐元到2500歐元，還要計入船隻的維修保養費。

總而言之，實現水上生活，資產要夠雄厚，無論在陸上或水上，巴黎居大不易。1060130

(中央社)