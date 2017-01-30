《專訪》前中華女籃隊長 馬怡鴻：放棄比較難

馬怡鴻退役擔任公益鄭志龍籃球學院教練。(Dr.BB提供)

從「小馬」變成「馬姐」，馬怡鴻骨子裡的不服輸，或許是從最初接觸籃球時就悄悄種下，那是非要證明不可、是打不倒的柔韌強悍。退休之後的她，沒有誇大詞彙的雄心壯志，跟許多籃球人一樣，告別球員戰場，但籃球的故事還在繼續。

公園裡「嗆聲」的中年男子

馬怡鴻最初接觸籃球，除了受到父親的啟發，或許要感謝那個曾對她「嗆聲」的「公園阿伯」。不像許多籃球員，頭一個進入生命的或是田徑或其他球類，「我第一個接觸的就是籃球，平常也只打籃球。」

「籃球對我來說是最簡單的運動，只要一個籃框、一顆球就可以。」小時候個子還不高的馬怡鴻，就時常一個人抱著一顆球，到住家附近的籃框投籃。馬怡鴻回憶，「我印象很深刻，曾經有個中年男子，說我一定投不到三分線。那時候我也很好笑，就很不服輸天天去投，覺得一定要證明自己可以做得到。」

誰都沒想到，這個小女孩，後來進入懷生國中女籃隊，當了影星王祖賢學妹，一個下午投進3、400球已經是家常便飯，籃球隨後成為她的人生指南，一路打進南山高中、輔仁大學，18歲那年初次瓊斯盃披上中華戰袍，之後是數不清的國手經歷，WSBL球衣從電信穿到台元，期間兩度赴中國大陸WCBA當「外援」。

馬怡鴻（右）打完2015瓊斯盃高掛球鞋。（本報資料照／陳怡誠攝）

前中華女籃隊長 曾發誓不碰籃球

「我覺得自己很幸運，國中還沒有長很高，教練那時候就要我練運球，之後打控球也才稍微有點身高優勢。」那是一段人生只有籃球、也唯有籃球的時光，馬怡鴻說，「每天5、6點就要起床，每天就是練球再練球。記得高中時候跟學姐一對一練籃下，投30球我只進一球，那時候真的很痛恨練球。」

WSBL開朝元老，馬怡鴻在2009年赴陸WCBA黑龍江隊當「外援」，成為繼錢薇娟、鄭慧芸、姜鳳君、文祺之後挑戰WCBA的台灣女將，而後又有新生代球員彭詩晴、潘姿吟、楊雅惠、魏于淳前仆後繼。

馬怡鴻2009年WCBA球季未打滿、打了15場就回台。2012年她再度揹著行囊飛往哈爾濱，這一季她打好打滿，22場出賽司職控球，馬怡鴻帶回場均6.7次助攻聯盟高居第2的數據歸國，其實當時返台的她，就有退役念頭。

馬怡鴻說，「在中國那段期間操得實在太辛苦了，回來後我曾經發誓，今後不要再碰、也不看任何跟籃球有關的一切。結果才不到兩天，我就受不了轉開電視看NBA、看籃球，才發現，原來我的生命離不開籃球。」現在有「馬姐」在電視擔任球評、擔任基層教練，或許都該感謝她當時的不爭氣。

球場上的馬怡鴻不苟言笑，下了場繼續扮演領頭羊角色，那是一份以身作則、也是沉重的負擔，「我對自己要求很高，很嚴謹。當隊長的時候，很希望大家可以一起前進，認真把籃球當作一份職業來看待，對自己負責。」

回想起過去，馬怡鴻說，「其實那段時間很專注、很投入在自己喜愛的事物上是很快樂的，退休之後妳也認真看待自己做的每一件事，一樣可以從中感到樂趣。」

9000多個日子，馬怡鴻從學生球員到成為國內半職業球員，WSBL打了9個球季，生涯128場出賽，留下1251分、424次助攻、504籃板。兩年前的夏天，馬怡鴻以瓊斯盃揮手告別球員生涯，沒有留戀。

(中時電子報)