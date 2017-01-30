大年初四雙星伴月 抬頭見「笑臉」

此為2015年曾出現的雙星伴月奇景。（取自騰訊新聞）

明日大年初四晚間7時左右，天空將會出現美麗的「雙星伴月」天象。大陸天文專家表示，只要天氣晴朗，夜晚僅憑肉眼便可欣賞到美麗的趣味「笑臉」。

據《星島日報》報導，天津市天文學會理事趙之珩表示，屆時銀色的彎月將如小船漂蕩在湛藍色的天幕上，而斜上方將有兩顆明星相伴：亮如寶石的金星、微微發紅的火星，共組一張「笑臉」。

「雙星伴月」的天象雖常見，但月亮正巧為娥眉月、呈現「咧嘴」狀的情況則較少見。「大年初四晚上的這張笑臉並不標準。」趙之珩補充，由於火星比金星暗很多，明晚的笑臉將會是一隻眼大、一隻眼小。

金星為夜空中最明亮的星星，古代稱之為「太白」；火星則為地球軌道外第一顆行星，顏色為紅色，由於亮度變化較大，古代被稱為「熒或」，為「熒熒火光，離離亂惑」之意。

(中時電子報)