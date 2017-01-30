不要臉公園成打卡亮點 再造農村新生機
花蓮縣吉安鄉南華村的「不要臉公園」，因為名稱特別，成為民眾一遊打卡亮點，村民更是同心協力，為農村注入生機。
位於初英山下的南華村，風光優美，村子裡約住有2000多人，多以務農為業；村內有一處公有土地，被民眾用來養雞鴨鵝，總是發出難聞的臭味，環境非常髒亂。
村民為了活絡產業、為老舊農村注入生機，成立「初英山文化交流協會」，並主動申請加入農委會農村再生計畫，許多年長農友們開始上「培根課程」。
初英山文化交流協會監事鍾寶珠說，協會利用農村再生計畫的經費自行僱工購料，動手改善占用公有地的雞鴨寮。大家動員家中大人、小孩，一點一滴地砌石，找竹子、粘土、茅草，構築成涼亭、茅屋，闢建成公園。
鍾寶珠說，改善的過程中，有村民不認同，曾在公園大石上噴漆寫「不要臉」3字。儘管如此，大家反而更加團結，決定把公園命名為「不要臉公園」，藉以記錄公園興建的辛酸始末。
現在公園成為小朋友遊戲樂園，也是生態童謠展示空間。沿著公園步道前行，還有一處水保局與村民共同打造的「水水公園」，村民調查發現此地青蛙種類有10多種，成為觀察青蛙基地，預計培訓生態志工。
農委會水土保持局花蓮分局長陳淑媛表示，看到協會成員的努力，非常感動，塑造人文、文化與生態，讓農村真正再生。1060130
(中央社)
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