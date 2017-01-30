打造藝術牆 山佳車站外牆亮麗變身

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新北市政府城鄉發展局表示，山佳火車站前廣場髒污牆面近來施工改善，經打造成藝術牆，順利讓山佳車站外牆亮麗變身。

城鄉局表示，山佳火車站前廣場原長約19公尺窳陋牆面因雨水、廣場徑流造成牆面充滿水垢、汙漬，破壞整體百年山佳車站景觀，山佳社區發展協會結合新北市城鄉局社區規劃師培訓與輔導。

經過實作工作坊及居民自力打造22片陶板藝術牆面，並增設角落花園，讓人一到山佳就能感受到美侖美奐的山佳火車站。

城鄉局長邱敬斌表示，市府非常重視山佳車站周邊環境發展，自103年開始的城鄉風貌重點計畫及三鶯跨域整合計畫，奠定三峽、鶯歌及山佳地區跨域整合基礎。

他表示，104年獲營建署補助新台幣1400萬元，改善山佳車站風貌並建立地景文化公園，將整合車站古蹟修復、鐵道文化特色、鹿角溪畔藍綠網絡及周邊通學步道及DT675蒸汽老火車頭現地展示，塑造山佳優質文化藝術環境，預計今年底完工。1060130

(中央社)