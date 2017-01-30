搖滾天團「黑色安息日」悲憾 元老級鍵盤手癌逝
在美國VH1音樂台硬搖滾樂團排行榜中位居第二、僅次於「齊柏林飛船」的英國重金屬天團「黑色安息日Black Sabbath」，縱橫樂壇近50年，如今傳出憾事，在團內資歷相當深的鍵盤手Geoff Nicholls，昨日因肺癌病逝，終年68歲，讓粉絲及隊友悲慟不已。
據悉，Geoff Nicholls身體不適已有一大段時日，但他很積極地與癌症對抗，嘗試各種抗癌藥、化療，但很可惜這些都沒能根絕他的癌細胞，最終Geoff在昨天逝世，他的死訊由團內吉他手東尼艾歐密在fb上公布，他表示：「聽到Geoff逝世的消息讓我非常傷心，他和我關係向來密切，是真正的好朋友，40年來一直支持著我，我會很想他，他將住在我心裡，直到我們再次見面」。
而「黑色安息日」主唱奧茲奧斯本也在得知消息後，上推特悼念夥伴，寫道：「Geoff Nicholls是我長久以來的好朋友，他會被眾人所銘記，聽到這消息讓我非常難過」，兩隊友也不約而同貼出昔日老照片，用最美的回憶，送老友最後一程。
(中時電子報)
關鍵字：黑色安息日、Geoff Nicholls、肺癌、東尼艾歐密、奧茲奧斯本
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