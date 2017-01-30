《專訪》馬刺女助教當偶像 馬怡鴻目標執教男籃
馬刺助教Becky Hammon為偶像
原先退休後的規劃是赴美找學校邊教邊學，然而計畫趕不上變化，既然赴美那條路行不通，馬怡鴻腳步沒停下，在台灣一樣繼續將所學教給下一代籃球希望，除了公益教球，身兼鄭志龍籃球學院、台灣勞倫斯體育公益計畫種子師資培訓，還有遠從香港的國、高中球隊，甚至大學球隊整隊前來求教。
年前周末，馬怡鴻前往新竹擔任Dr.BB 冬令後衛馴練營(Elite)教練，即便右膝才因為日前做重量稍感不適，訓練營期間仍不馬虎。問她現階段最大的目標是什麼？「我的最終目標，是職教男籃職業隊。」
馬刺助教哈蒙(Becky Hammon)是馬怡鴻的偶像，前WNBA明星控衛哈蒙，2014年退役後旋即加入馬刺隊教練團，是NBA史上首位全薪女助教，2015年夏季聯賽她成為聯盟首位女總教頭，執掌馬刺隊兵符奪冠。
「Becky Hammon是我的偶像，其實現在還是有很多人對女生教練會有些質疑，但Becky Hammon就是證明。」馬怡鴻說，「有時候女生反而更細膩，也能將不同的觀念帶進球隊。」
不當球員，馬怡鴻還是三天兩頭往球場跑，只是現在壓力少了點、目標責任大了些，「我還是希望從校園開始。籃球還是要從基層做起。大多是哪怕自己的力量再小，也要希望能在他們心中埋下籃球的種子，讓環境更好。」
不當球員的日子 做個平凡人
不當球員的日子，馬怡鴻有了多重角色，球評、教練，以及那個自己過去從未有機會認識、嘗試高空跳傘、烘培、享受生活的人。
「退役之後去了美國，高空跳傘從8000英尺跳下去，一生真的要嘗試一次，我下次還想挑戰15000英尺。」馬怡鴻談起旅行時光滿是笑容，「以前當球員的時候，真的沒有時間去長時間的旅遊、沉澱、放鬆心情。」
場上是能幹的隊長、學姐，退役後當球評、轉教練，馬怡鴻看似駕輕就熟，她自爆其實褪下戰袍，離開習慣了二十幾年的團體日子，最難適應的反而是如何生活，馬怡鴻苦笑著，「我是完全不會煮菜，最多只會煮泡麵、水餃的人。下了球場，有時候會覺得自己像生活白癡。」
退休之後，不用到處移動練球、比賽的日子，馬怡鴻把車子賣了，改坐捷運、走路，對烹飪是一竅不通的她，甚至開始學烘焙。巧合的是，就連開始學烘培也是籃球牽起的線。
馬怡鴻說，「說來也很巧，打球認識球友的妻子，時不時滑Facebook，就會跳出她的深夜美食深受誘惑，因緣際會下有機會去學做甜點。那時候看到自己也能做出鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁核桃酥，真的得到滿滿的成就感，『原來我也是可以做到的』。真的有被激勵到，站了8個小時、站到腰痠終於有代價。」
(中時電子報)
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