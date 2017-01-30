真田裕貴32歲退休 重返巨人展開第二人生

32歲的真田裕貴高掛球鞋，轉任巨人打擊投手。(本報資料照)

曾短暫效力中信兄弟一年，真田裕貴僅32歲就選擇高掛球鞋，他退休後選擇回到待了五年、同時也是他生涯起點的讀賣巨人，當起打擊練習投手，期望做為巨人的助力，與球隊一起邁向日本一，「我要成為選手最好的後援。」

不斷拿起球、把球投出，重複著這個動作的投手，是曾獲巨人第一指名，一度還被期待成為王牌的真田，他曾於2013年輾轉到台灣，以32次中繼奪得中繼王，還寫下中職單季中繼紀錄，結束台灣之旅後，獲養樂多青睞重返日職，但僅效力一年就遭釋出，日前於日本獨聯告別16年職棒生涯。

打擊投手的投球間隔時間短，對肩膀負擔極大，更重要的是，得盡量投到打者好打的位置，即使是職棒退役投手，都難以輕鬆勝任，真田新投上任，坦言還有很多事情要學習，「現在還得努力控制投球，要改變的很多。我不知該投哪邊好，得試著去聽很多人的意見。」

雖然打擊投手不好當，但像真田一樣的案例並不少見，《產經新聞》報導，包括前阪神主力中繼久保田智之、日職累積83勝的藤井秀悟，都在日職擔任打擊投手；不過這個職位可不是人人都能當，前日職投手入來祐作就因失去球威，曾被迫轉任橫濱一軍器材管理，現則為軟銀三軍投手教練。

(中時電子報)