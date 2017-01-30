啟文堂劉氏宗親祭祖　合影長者共逾5千歲

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中華啟文堂劉氏宗親會新春祭祖將近1000人大團拜，顯示團結力量。長輩合影時，合計逾5000歲。95歲的劉含少將摸彩第一大獎，頒給92歲的劉長壽，宗親的名字親切又祝福。

中華啟文堂劉氏宗親會會長劉啟群今天表示，因為劉氏宗祠在環狀捷運南機廠施工時，列為歷史建築的啟文堂宗祠遭拆除，今年新春祭祖，在新店臨時劉氏宗祠舉行。

因為宗親的團結凝聚力，有1000名的宗親與會祭祖，慎終追遠、闡揚祖德，在都會區的新北市並不多見。

新店劉氏族人原籍福建泉州府安溪縣，先祖於乾隆15年搭船來台。包括利記公厝、劉氏宗祠、店仔街、斯馨祠、厚記、悠記古厝以及萬善堂等，十四張原有的古建築，都是劉氏族人在台灣開墾時候的見證，現在都因為捷運施工，已經遭拆除。

劉啟群表示，劉氏為台北盆地新店溪流域大坪林，在清代開發主要的族群，開台祖先開枝散葉約有1萬餘人，宗親會祭祖於農曆春節大年初一舉行，各地族人有1000人參加祭祖，大家都感念祖先的胼手胝足，落族在台灣開墾打拚。

宗親族人在各行各業事業有成，並捐助獎助學金與敬老金，以敦睦宗誼、弘揚孝道，惕勵後進。新春團聚還舉辦摸彩，席間，80歲以上長者合影，歲數加起來超過5000歲。

在摸彩時，劉啟群邀請年紀最長的長輩，95歲族人劉含少老奶奶擔任第一大獎摸彩，結果，被抽中第一大獎的為前台北市牙醫師公會理事長賢哲的父親、92歲的劉長壽，名字「長壽」很祝福。1060130

(中央社)