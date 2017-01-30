啟文堂劉氏宗親祭祖 合影長者共逾5千歲
中華啟文堂劉氏宗親會新春祭祖將近1000人大團拜，顯示團結力量。長輩合影時，合計逾5000歲。95歲的劉含少將摸彩第一大獎，頒給92歲的劉長壽，宗親的名字親切又祝福。
中華啟文堂劉氏宗親會會長劉啟群今天表示，因為劉氏宗祠在環狀捷運南機廠施工時，列為歷史建築的啟文堂宗祠遭拆除，今年新春祭祖，在新店臨時劉氏宗祠舉行。
因為宗親的團結凝聚力，有1000名的宗親與會祭祖，慎終追遠、闡揚祖德，在都會區的新北市並不多見。
新店劉氏族人原籍福建泉州府安溪縣，先祖於乾隆15年搭船來台。包括利記公厝、劉氏宗祠、店仔街、斯馨祠、厚記、悠記古厝以及萬善堂等，十四張原有的古建築，都是劉氏族人在台灣開墾時候的見證，現在都因為捷運施工，已經遭拆除。
劉啟群表示，劉氏為台北盆地新店溪流域大坪林，在清代開發主要的族群，開台祖先開枝散葉約有1萬餘人，宗親會祭祖於農曆春節大年初一舉行，各地族人有1000人參加祭祖，大家都感念祖先的胼手胝足，落族在台灣開墾打拚。
宗親族人在各行各業事業有成，並捐助獎助學金與敬老金，以敦睦宗誼、弘揚孝道，惕勵後進。新春團聚還舉辦摸彩，席間，80歲以上長者合影，歲數加起來超過5000歲。
在摸彩時，劉啟群邀請年紀最長的長輩，95歲族人劉含少老奶奶擔任第一大獎摸彩，結果，被抽中第一大獎的為前台北市牙醫師公會理事長賢哲的父親、92歲的劉長壽，名字「長壽」很祝福。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。