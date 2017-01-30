陳菊到宮廟祈福 下屆市長人選如影隨形
高雄市長陳菊大年初一到初三，一連參拜13間宮廟，為高雄祈福並發放雞年開運小紅包向市民朋友拜年，而每一個參拜行程都可看到綠營有意參選下屆市長的人馬穿梭其中，甚至緊貼市長，走到哪跟到哪，成了過年期間搶曝光、爭取民眾支持的好時機。
陳菊大年初一陪同總統蔡英文到楠梓、岡山2間宮廟參拜祈福，下屆高市長熱門人選的黨籍立委陳其邁、趙天麟、林岱樺、劉世芳、管碧玲都緊跟隨後，除藉機向市民賀年外，也希望得到更多人的支持與認同，進而提高知名度贏得初選。
沒想到，陳菊大年初二開始走訪旗山、美濃、內門、田寮及燕巢地區6間宮廟，以及大年初三到三民、左營、鼓山及鹽埕等區5間宮廟，熱門市長人選的各方人馬依舊如影隨形；每一方人馬都4至5人，有的人拿牌子，有些人則是陪著委員向等市長發小紅包的大排長龍隊伍逐一握手寒暄、自我介紹。
雖然市長陳菊致詞或合照，各方人馬卡位搶個好位子，但陳菊發小紅包時，僅能見到曾是市府團隊的立委劉世芳站在身旁，不少排隊民眾笑說「要選市長的都到了，但哪個是花媽力挺的，看站的位置就很明白了。」
(中時)
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