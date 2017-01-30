不做會後悔! 來到日本必做這10件事
赴日旅遊夯，每到連續假期，經常可以看到身旁的親朋好友跑到日本去玩，不管是關東關西，還是北方的北海道、南方的沖繩，日本似乎就是有種魔力，吸引國人下手訂機票去旅遊阿，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，列出網友們最常做、最常去、最常討論的十件事或是地點，來看看是不是跟你心中所想的一樣呢?
第五名 一定要看到富士山
提到日本，最能代表這個東瀛之國精神的山非富士山莫屬，那壯麗的美總讓到訪的遊客讚嘆聲不絕，山頂常年積雪的美麗姿態最具特色，不管是親自登山還是找到地方遠眺，看一眼富士山就感覺真的來到了日本。
第四名 一定要去神社拜拜求籤
神社也是日本相當有代表性的宗教設施，不論當地人或遊客，都會到這裡求消災解厄或是祈求心願達成，或是抽個籤，預測一下運勢，入境隨俗體驗當地文化。
第三名 一定要去藥妝店
痠痛貼布、各式藥品、化妝品、好用的小物，日本的藥妝店好買好逛，根本每天必去!比價、買到可以免稅，國人出發前總是精打細算，不再這裡買個夠，根本捨不得離開。
第二名 一定要去逛家電
吸塵器、吹風機、水波爐，各式各樣的日製3C產品來到日本同樣得掃!先不說好用的程度讓人愛不釋手，到日本來買這些家電，在地+免稅的價格讓質真是直呼太划算。
第一名 一定要泡溫泉
全身浸泡在暖和的溫泉裡，一整天的疲勞感瞬間消逝，日本人愛泡溫泉，各式特色溫泉不但相當有樂趣，也讓肌膚「骨溜骨溜」，來到日本，一定要享受溫泉的美好。
第六至第十名依序為，一定要逛fast fashion店家 、一定要買個限定口味的啤酒來喝、一定要和服體驗、一定要登上東京鐵塔／晴空塔、一定要去淺草雷門。
(中時電子報)
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