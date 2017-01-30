美美開工 馬怡鴻教妳甩開「小腹婆」

馬怡鴻教健身幾招。(林宋以情攝)

退休之後除了教球，馬怡鴻也不忘留些時間給自己，一周除了幾次球聚，也到健身房維持體能，最近流行的TRX懸吊式阻抗訓練、瑜珈和重量訓練，馬怡鴻也來者不拒多方嘗試。

新年之際，馬怡鴻也至輕適能健身房，連同5年健身房資歷的體能顧問Jai(擁有美國NASM私人體適能教練證以及AFAA認證的PFT國際個人體適能顧問)，趕在開工前教大家如何甩開「小腹婆」。(建議：體能教練一旁指導)

1. 坐姿仰臥起坐

要點：雙手扶膝，雙肘從彎曲再做到伸直，背部打直，來回10次／3組（量力而為）。可訓練到下腹肌群。

馬怡鴻教健身幾招。(林宋以情攝)

2. 雙人腹部核心訓練

手在後支撐身體，運用腹部力量，將雙腳自彎曲做到伸直，左右來回10下／3組。主要運用腹部核心肌群。

馬怡鴻雙人腹部核心訓練。(林宋以情攝)

馬怡鴻雙人腹部核心訓練。(林宋以情攝)

3.雙人全身核心訓練

要點：先舉右手，伸左腳離開地面，維持3至5秒換手、換腳，雙人配合手可輕輕搭對方肩膀。注意下背不可凹陷，保持身體穩定，肩膀與手垂直地面，8至10下／3組。可訓練到全身核心、後背肌、胸大肌、肩膀。

(中時電子報)

馬怡鴻雙人全身核心訓練。(林宋以情攝)