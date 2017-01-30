馬英九關渡宮參拜 不談國民黨主席選舉
前總統馬英九今天到台北關渡宮參拜，與信眾們玩起有獎問答，春聯當作獎品，談媽祖、關公；國民黨主席選舉，他笑而不答。
馬英九上午到關渡宮參拜，廟方在大門掛起歡迎前總統馬英九蒞臨參拜的紅布條，民眾排隊與馬英九握手致意、拍照，馬英九參拜後致詞表示，祝福大家新年快樂，他在台北市服務8年，每年都會到關渡宮祈求風調雨順。
馬英九說，看到這麼多信徒到關渡宮參拜媽祖祈求風調雨順，他準備了一些春聯當作獎品，與信徒們現場玩起有獎問答，他的問題包括媽祖婆姓什麼？叫什麼？中國歷史上哪一個朝代的人？媽祖高壽多少？
媽祖高壽一題，信眾從860歲、960歲、1500歲等等都沒答對，馬英九宣布答案1057歲；馬英九再問關公與媽祖哪一位年輕？馬英九說，關公比媽祖大。
結束參拜與有獎問答後，馬英九離開前沿途信眾排隊爭相與馬英九握手，馬英九上車前被問腳傷是否好點？他說，好多。記者再問國民黨主席選舉支持誰？馬英九笑而不答。1060130
(中央社)
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