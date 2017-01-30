環球小姐選美賽 法國佳麗奪后冠

我要評比

法國佳麗米戴那爾（Iris Mittenaire）今天在馬尼拉摘下2016年環球小姐選美賽后冠。

這是菲律賓第3度主辦這項選美界盛事，為配合西方國家的時間，加冕典禮於馬尼拉時間上午8時在馬尼拉灣畔的MOA體育館舉行。

主辦單位詢問晉級前3名的佳麗同一個問題：告訴我們，妳生命旅程中一些失敗的事，妳從中學到什麼？

米戴那爾分享了以前競逐戲劇角色落敗的往事，但「我覺得就算失敗了也要感到喜悅，繼續嘗試。」

她繼續說，「如果我今晚沒有獲勝，我仍會以拼進前3強為傲。我失敗過，但對我來說這是一個很大的機會。」

米戴那爾來自巴黎，芳齡24歲、身高5呎8吋，大學就讀於牙醫科系。她表示，真正的美是由內而外散發，未來將宣導牙部以及個人衛生的重要性。

在美國總統川普加強控管移民之際，她讚揚了法國政府與歐洲的開放移民政策。

海地佳麗裴里西耶（Raquel Pelissier）榮膺亞軍，哥倫比亞的托瓦（Andrea Tovar）獲得第3名。菲律賓、泰國以及肯亞佳麗擠進第4至6名。

佳麗們遊覽了菲國南北各大景點，菲律賓政府利用主辦環球小姐選美賽的機會，作了一次成功的觀光宣傳。1060130

(中央社)