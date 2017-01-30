蔡英文發福袋 昔8年馬迷變蔡粉

國安人員引導領福袋民眾，加快蔡英文總統發送福袋速度。（王文吉攝）

袁明傳準備招財福袋，送給總統蔡英文，祝福「新年出好運，讓國事好推動。」（王文吉攝）

總統蔡英文（中），在市長林佳龍（右一）、前市長張溫鷹（右二）等人陪同下，向慈濟宮「豐原媽」祈求國泰民安。（王文吉攝）

「新年快樂！」總統蔡英文秒發福袋，半小時發完2千個。（王文吉攝）

丁酉雞年總統府1元福袋主題為「2017未來一起」。（王文吉攝）

家住豐原的黃婦起大早排隊，領到蔡英文總統秋首發的福袋，開心地說「今年要出好運了！」（王文吉攝）

總統蔡英文在豐原慈濟宮停留30分鐘，完成發福袋任務，隨即驅車趕往彰化福安宮。（王文吉攝）

三不策略奏效，總統秒發福袋！大年初三總統蔡英文上午10時抵台中豐原慈濟宮，她一下車直驅大殿向「豐原媽」祈求國泰民安，隨即到廟門就位，發送「2017未來一起」1元福袋，總統府祭出「不握手、不簽名、不合照」策略，發送效率果然超快，半小時發完2千個福袋，她續赴彰化溪湖福安宮趕行程。

家住大雅的袁明傳拔得頭籌，過去他連8年到馬家庄領前總統馬英九紅包，今年總統換人做，他昨晚9點就來排隊，今年依舊搶得頭香，袁明傳特地準備廣天宮求來的招財福袋，要送給蔡英文，他說「新人起步總是比較難，希望總統新年出好運，讓國事好推動。」

(中時)