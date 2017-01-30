參拜發送開運紅包 陳菊祈祝風調雨順

大年初三，高雄市長陳菊持續宮廟參拜行程，祈祝風調雨順、平安無災，並發送金雞年開運紅包，民眾一早大排長龍等候領紅包好彩頭。

陳菊由黨籍立委劉世芳、林岱樺、陳其邁及管碧玲等陪同，先到三民區義民廟參拜，為高雄及市民祈福，祈求新的一年高雄風調雨順、平安無災，台灣進步、社會幸福。

高雄地區上午艷陽高照，民眾一早就頂著大太陽大排長龍等候領金雞年開運紅包，隊伍在廟前廣場繞了好幾圈，領到紅包的民眾歡喜表示開年好彩頭，也有民眾搶著要求與陳菊合影留念，搶沾年節喜氣。1060130

(中央社)