參拜發送開運紅包 陳菊祈祝風調雨順
大年初三，高雄市長陳菊持續宮廟參拜行程，祈祝風調雨順、平安無災，並發送金雞年開運紅包，民眾一早大排長龍等候領紅包好彩頭。
陳菊由黨籍立委劉世芳、林岱樺、陳其邁及管碧玲等陪同，先到三民區義民廟參拜，為高雄及市民祈福，祈求新的一年高雄風調雨順、平安無災，台灣進步、社會幸福。
高雄地區上午艷陽高照，民眾一早就頂著大太陽大排長龍等候領金雞年開運紅包，隊伍在廟前廣場繞了好幾圈，領到紅包的民眾歡喜表示開年好彩頭，也有民眾搶著要求與陳菊合影留念，搶沾年節喜氣。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。