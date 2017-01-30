國運籤抽到下下籤 洪秀柱：人定勝天

國民黨主席洪秀柱今天出席台北市寧波同鄉會春節團拜活動。針對台南有廟宇抽出的國運籤為「下下籤」；洪秀柱說，非常遺憾，但人定勝天，只要努力，籤詩作為參考跟警惕就好。

洪秀柱今天上午10時30分，前往位在台北市寧波西街上的寧波同鄉會，參加春節團拜暨摸彩活動。活動前，洪秀柱接受媒體聯訪。

記者問洪秀柱有何新年新希望？對於台南市南鯤鯓代天府，近日抽出的國運籤為下下籤有何看法？為何她的拜年行程多以眷村團拜為主，而非和其他政治人物一樣，前往廟宇祈福等問題。

洪秀柱說，自己的新年新希望是希望國家風調雨順、國泰民安，以及黨運昌隆、國民黨再起；代天府抽到下下籤，這令人非常遺憾，不過人定勝天，只要努力，抽籤就作為參考跟警惕就好，政府要特別加油。

洪秀柱表示，自己很多行程沒有公開，而且「為什麼一定要公開行程？」有時候是這樣的，有些重要人物有這個行程，正好她也要去，自己不公開，就被媒體說是「偷襲」，這實在是很為難；所以，在迫不得已的情況下才會公開行程，但實際上，她是不大喜歡公開的。

記者追問洪秀柱，前副總統吳敦義下午將前往新北市中和區壽德新城拜年，這會不會讓她感受到被人拔樁？

洪秀柱笑說，大家不要這樣想，每一個有意要參選（黨主席選舉）的人，每個地方都會去跑，爭取支持，所以沒有什麼拔不拔樁的問題，「那我下次可不可以去南投？」

此外，記者也問洪秀柱，是否有去藍營大老家中拜年，討論黨主席選舉狀況？洪說，過年拜年就是拜年，懷有目的去的，就不夠誠意。

洪秀柱進入活動會場後，受到在場民眾歡呼及支持，洪也用寧波話跟大家拜年。

洪秀柱指出，自己當這個黨主席，實在太辛苦了，不過，雖然苦是苦，但這是走在歷史的轉捩點上，而黨今天到這個地步，大家要一起努力、反省檢討。1060130

(中央社)