小心迪士尼假鈔多 留意環球影城有扒手

南加州的主題樂園包括迪士尼、好萊塢環球影城等，是全球知名的熱門景點，不過最新的調查顯示，假鈔在迪士尼樂園流竄防不勝防，環球影城則是扒竊頻傳。

新春長假何處去？越來越多台灣民眾選擇出國旅遊，不過「洛杉磯時報」（LA Times）的報導提醒遊客，造訪南加州的主題樂園，可得留意隨身財物並嚴防收到假鈔。

報導說，分析自2014年至2016上半年，超過3700份針對南加4個知名主題樂園的警方通報發現，假鈔在迪士尼（Disneyland）內流通是個嚴重的問題，甚至比重大竊盜與不肖者持用偽造信用卡還普遍。

報導說，主題樂園假鈔流通，很可能是許多來自世界各地的遊客，在毫不知情的情況下使用假鈔消費，也有可能就是持用假鈔者，看準園內負責收銀的員工是新人，不懂得辨認真偽而得手。

警方的通報另顯示，好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）則是三隻手防不勝防，尤其是園區內購物與美食商店聚集的Universal City Walk，人潮川流不息，更是竊盜案頻傳的區域。

洛杉磯郡警方指出，環球影城內發生暴力犯罪微乎其微，2015年統計顯示，每100萬人次觀光客中只發生1.27件，但竊盜占了全部犯罪案件的40%，至於納氏草莓樂園（Knott's Berry Farm），遊客的車子被破窗或撬開車門行竊則是時有所聞。

警方提醒民眾，保持警覺才能玩得盡興，不至於敗興而歸。1060130

(中央社)