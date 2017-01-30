小心迪士尼假鈔多 留意環球影城有扒手
南加州的主題樂園包括迪士尼、好萊塢環球影城等，是全球知名的熱門景點，不過最新的調查顯示，假鈔在迪士尼樂園流竄防不勝防，環球影城則是扒竊頻傳。
新春長假何處去？越來越多台灣民眾選擇出國旅遊，不過「洛杉磯時報」（LA Times）的報導提醒遊客，造訪南加州的主題樂園，可得留意隨身財物並嚴防收到假鈔。
報導說，分析自2014年至2016上半年，超過3700份針對南加4個知名主題樂園的警方通報發現，假鈔在迪士尼（Disneyland）內流通是個嚴重的問題，甚至比重大竊盜與不肖者持用偽造信用卡還普遍。
報導說，主題樂園假鈔流通，很可能是許多來自世界各地的遊客，在毫不知情的情況下使用假鈔消費，也有可能就是持用假鈔者，看準園內負責收銀的員工是新人，不懂得辨認真偽而得手。
警方的通報另顯示，好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）則是三隻手防不勝防，尤其是園區內購物與美食商店聚集的Universal City Walk，人潮川流不息，更是竊盜案頻傳的區域。
洛杉磯郡警方指出，環球影城內發生暴力犯罪微乎其微，2015年統計顯示，每100萬人次觀光客中只發生1.27件，但竊盜占了全部犯罪案件的40%，至於納氏草莓樂園（Knott's Berry Farm），遊客的車子被破窗或撬開車門行竊則是時有所聞。
警方提醒民眾，保持警覺才能玩得盡興，不至於敗興而歸。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。