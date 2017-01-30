年節天氣冷 古代紫禁城避寒靠地暖

中國大陸北京到了春節時往往白雪一片，相當寒冷。明清時期建成的紫禁城，則在重要宮殿建築上有特殊設計，讓焚燒產生的熱氣能透過建築本身散出，讓殿堂相當溫暖。

綜合北京晚報導陸媒報導，紫禁城三大殿（太和、中和、保和殿）、養心殿以及部分寢宮的牆均是空心的，殿內地磚下面砌有縱橫相通的火道，直通向殿外的地爐。當點燃外面的地爐時，熱氣會均勻地擴散到地面與牆壁的每個角落，整個殿堂裡溫暖如春。

這樣做不但散熱面積大，熱量均勻，而且還沒有煙灰污染，類似於今天地暖的功效。

報導指出，晚明太監劉若愚所著的「酌中志」曾記載「乾清宮大殿…右向東曰懋勤殿，先帝創造地炕於此，恆臨御之。」由此可見，明代紫禁城中就已建造有此設施。

這些宮殿地下火道的入口一般都設在房屋的北邊，進氣口平日都用很厚的木板蓋住，還另設有排煙口，不僅可以排煙，還可通風供氧。如今，到北京故宮遊覽，還能在一些宮殿建築台基上見到地炕口。

不過，這種取暖方式要打通宮殿地下比較費事，所以紫禁城裡並不是所有的宮殿都採用這種取暖方式。而在沒有地下火道的宮殿，則備有炭火盆。

從現仍存於北京故宮的明清炭火盆可知，明清時期皇宮的炭火盆樣式非常多，太和殿的兩個炭盆均是用造價高昂的景泰藍燒製而成，為防火星外濺，火盆外還加蓋有不同金屬的網蓋，既實用又美觀。

此外，古代皇宮用煤也相當講究，多是來自寧夏的太西煤。太西煤烏黑發亮，觸之不染，燃之無煙無味，且有極高的發熱量，所以寧夏的煤也曾被稱為「御煤」。

而古代皇宮用的木炭則來自河北涿州、通州、宛平等地，用硬實木材燒成的炭被稱為「紅羅炭」。乾隆年間曾欽定過薪炭的供應標準：皇太后為120斤，皇后為110斤，皇貴妃為90斤，皇妃為75斤等，依級別大小供應。

此外，紫禁城供薪炭的日期也有規定，在每年的農曆十一月初一時開始發放，在次年春暖花開時節停止發放，與如今大陸的供暖時間類似。1050130

(中央社)