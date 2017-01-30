無法達成球團目標 許晉哲辭去山西教頭

台灣教練許晉哲辭去山西隊教頭職務。（中新社資料照）

前往中國大陸CBA執教山西汾酒隊的台灣教練許晉哲，由於連續兩季都無緣帶領球隊打進前8強，無法達成球團目標，提前與球團結束賓主關係，向山西隊請辭獲准，球隊目前由原本擔任助理教練的劉義祥暫代教練一職，至於許晉哲則打算先陪伴家人，未來兩岸球隊都是選項。

許晉哲曾帶領璞園打下SBL史無前例的4連霸，更帶領中華隊在亞錦賽重返亞洲四強，挾出色戰績轉戰CBA執教山西汾酒隊，但兩岸籃球文化差異明顯，他未能在對岸複製出色成就，上季首度執教山西打出第10名，本季則暫居第12，恐無緣打進8強，他才向球團請辭獲准。

無法在中國大陸帶出好成績，許晉哲請辭後將先在台灣陪伴家人，面對未來，他沒有設限，無論是台灣球隊或是再度挑戰CBA都有可能。

(中時電子報)