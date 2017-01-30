國道北上高乘載 國10燕巢系統亮紫爆
為因應初三提早返鄉及出遊車潮，國道北上今天實施高乘載管制，小型車需乘滿3人以上，今年也特別開放車上有身障證明或孕婦證明者不受此限；另國道10號燕巢系統一早9點過後出現大塞車，亮起「紫爆」燈號，國道5隊表示，行車速度降至20公里以下，塞車超過5公里，用路人要多點耐心。
大年初三國道1號北上路段，從高雄端至湖口，上午9點到下午2點實施高乘載，南部路段行車狀況平順，平均時速約有6、70；不過，國道10號應是出遊車潮多，上午出現稍壅塞情形，國道警已加強交通疏運。
國道5隊指出，南部路段除了國道10號東向從仁武到燕巢系統大塞車，國道1號北上的楠梓到高科交流道也是塞車路段，時速維持在20到40公里間，但目前都還算順暢。
高乘載管制期間，警方籲請駕駛屆時先行搖下車窗或備妥相關證件資料，方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。