國道北上高乘載 國10燕巢系統亮紫爆

國道10號應是出遊車潮多，上午出現稍壅塞情形，國道警已加強交通疏運。(劉宥廷翻攝)

國道10號燕巢系統一早9點過後出現大塞車，亮起「紫爆」燈號，國道5隊表示，行車速度降至20公里以下，塞車超過5公里，用路人要多點耐心。(劉宥廷翻攝)

為因應初三提早返鄉及出遊車潮，國道北上今天實施高乘載管制，小型車需乘滿3人以上，今年也特別開放車上有身障證明或孕婦證明者不受此限；另國道10號燕巢系統一早9點過後出現大塞車，亮起「紫爆」燈號，國道5隊表示，行車速度降至20公里以下，塞車超過5公里，用路人要多點耐心。

大年初三國道1號北上路段，從高雄端至湖口，上午9點到下午2點實施高乘載，南部路段行車狀況平順，平均時速約有6、70；不過，國道10號應是出遊車潮多，上午出現稍壅塞情形，國道警已加強交通疏運。

國道5隊指出，南部路段除了國道10號東向從仁武到燕巢系統大塞車，國道1號北上的楠梓到高科交流道也是塞車路段，時速維持在20到40公里間，但目前都還算順暢。

高乘載管制期間，警方籲請駕駛屆時先行搖下車窗或備妥相關證件資料，方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。

(中時)