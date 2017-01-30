台商墨西哥遭槍殺 外交部：積極協助

中國官媒宣傳稱，有台商於墨西哥遭槍殺，家屬卻求助無門；對此，外交部指出，這絕非事實，駐處代表已於案發當日電話慰問家屬，也請案發地檢警單位全力緝凶。

大陸官媒宣傳稱，邱姓台商於墨西哥遭槍殺身亡，獲中國大陸駐墨西哥使館派員積極協助。

對此，外交部指出，邱姓台商於當地時間1月9日上午9時許，在墨西哥遭槍擊身亡，台灣駐墨西哥代表處在1月9日獲悉後，旋即由代表處代表廖世傑，與案發地州長、州檢察長等進行交涉，務請全力緝凶。

外交部說，本案偵破後，廖世傑在1月27日飛往該州，向墨方表達感謝，該州檢察長及副檢察長也聯袂簡報案情並告知；承審法院因嫌犯涉嫌重大，已予羈押。

外交部也說，對於陸媒宣稱邱姓台商家屬求助無門一事，這「絕非事實」；廖世傑於案發當日，即以電話慰問死者父親，並在1月16日，向邱父轉達僑務委員會委員長吳新興的慰問；廖世傑在1月27日，由僑務委員梁輝騰的陪同下，訪晤亡者父母表達弔唁，邱父當時澄清未曾表示求助無門，同時感謝政府及駐處的協助與關懷。1060130

(中央社)