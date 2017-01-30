馬公惜伴莊家族大團圓 歡樂滿堂

澎湖馬公「惜伴莊」陳姓大家族，昨晚配合春節回娘家習俗大團圓，近60位大小成員齊聚，並以別緻的摸彩方式來抽出自己壓歲錢紅包，大人小孩通通都有，歡樂滿堂最幸福。中央社 106年1月30日

澎湖馬公「惜伴莊」陳姓大家族，昨晚配合春節回娘家習俗大團圓，近60位大小成員齊聚，並以別緻的摸彩方式來抽出自己壓歲錢紅包，大人小孩通通都有，最有年味，歡樂滿堂最幸福。

馬公陳姓大家族共計有兄姐妹8人，早年自鄉下赴馬公經營中藥行有成，有遠赴國外學有所成，家族感恩父母培育，特別以父母的名字最後一個字，成立「惜伴莊」來緬懷，並配合節慶由家中的長輩來召集兒孫輩一起同慶。

今年農曆春節年假，配合初二回娘家的日子，除了在澎湖以外，並由澎湖在地的長輩來負責籌辦這次的親友大團圓活動，包括遠在國外擔任的教授和台灣本島的大小家人，也都兼程返澎團圓，昨晚包下海鮮餐廳同觀聯誼，同時報告家族中的新成員，同享天倫，幸福洋溢。

昨晚在回娘家的餐宴上，澎湖的長輩還包了近百個大紅包，由陳氏家族每位大小成員憑著自己的手氣，抽出自己的壓歲錢紅包，通通有獎，只是最大獎有1萬元，每位成員驚呼連連，共度一個最具有年味的春節。

「惜伴莊」陳姓長輩表示，陳姓家族成員眾多，平常因工作等等關係，分居國內外各地，要聚集在一起很困難，只好配合在年節等重大的節日才有機會，且所有家族成員全力配合，讓「惜伴莊」的年年聚會，會持續的辦理下去，讓兄弟姐妹間的情感更加緊密，更加和樂。1060130

(中央社)