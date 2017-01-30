初二回「嘉」賭博遭逮 37名賭客怨警太嚴

一對陳姓叔姪在過年期間，於嘉義縣中埔國小旁租屋經營賭場，以俗稱「鏈寶」的罕見賭具聚賭，昨被警方查獲。(高錦如翻攝)

警方昨當場逮獲37名賭客在嘉義縣中埔國小旁租屋處聚賭。(高錦如翻攝)

離嘉義縣中埔警分局不到百公尺處，一對陳姓叔姪在附近租屋處開設賭場，揪34位民眾在大年初二「搏感情」，以俗稱「鏈寶」的罕見賭具聚賭，昨下午被警方當場查獲，賭客被捕後直呼超倒楣，還抱怨警察在過年期間管太嚴！

警方表示，55歲陳姓男子於27日在中埔國小旁承租2樓透天厝，以民宅作掩護開設賭場，揪民眾過年來賭鏈寶，並請綽號「阿山」的姪子把風，以及39歲鄭姓女子擔任會計，部分賭客向警供稱，聽說鏈寶是最公平賭具，不易被詐賭，因此吸引不少民眾到場聚賭。

陳姓主嫌向警方供稱，過年期間開設賭場純粹是要拼經濟、和鄉親搏感情，未料，警方於過年期間仍嚴厲查緝。昨天下午，警方派出大批警力取締，現場一共逮捕37名賭客，並查獲賭資51萬元和賭具。

警方訊後陳嫌等3人依賭博罪嫌移送，其餘34名賭客依賭博罪嫌函送偵辦。

(中時)