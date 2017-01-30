金門火砲傳奇 邀軍事迷探究竟
近50年來，金門出土43尊古炮，多數是明末以來各式前裝滑膛古砲；配合「兩岸南明史蹟與家廟族譜交流展」，金門文化園區歷史民俗博物館展出「火砲傳奇」，邀軍事迷一探究竟。
主辦單位金門文化園區管理所表示，從13世紀以來，火砲一直是主宰戰場的絕佳利器，從地面火砲、艦載火砲、機載火砲廣泛的發展與運用，到現在火砲仍然是現代戰爭中不可或缺的主要武裝配備。
金門位處要地，向為兵家所必爭。明洪武20年（1387年）置守禦千戶所城，正式駐軍；晚近幾十年更有中華民國重兵駐防。民國48到98年間，金門共出土43尊古砲，多數是明末以來各式前裝滑膛古砲。
這次現場陳列的29尊古砲實體，是98年在後埔西南門境之交的網寮地區所挖出，經中央研究院院士黃一農及陳維鈞博士的研究與考證，應為南明時期鄭經部隊敗走台灣前，為免資敵，倉促掩埋所遺留。
配合「兩岸南明史蹟與家廟族譜交流展」，金門文化園區整理館藏火砲，順勢推出「火砲傳奇」展，展出前述29尊古砲；展覽分「國軍除役暨現役火砲」、「國際現役火砲」、「火砲演進」和「金門古砲」4個區塊。
主辦單位指出，金門出土的火砲中，年代最早的是48年在金寧鄉盤山村發現的古砲；最近發現的則是98年5月初，金門縣議員陳滄江在金城鎮南門里後埔網寮興建民宅時，所挖掘並捐贈縣府的29尊，也就是現場所陳列的火砲。
主辦單位表示，火砲主宰戰場幾個世紀，到現在雖被各式先進武裝所超越，但榴彈砲、加農砲及加農榴彈砲仍是地面戰鬥進攻與防禦的火力支柱，尤其發展到自走型式，靈活可靠、經濟有效，加上火力穩定，一樣在晚近各場戰爭中發揮重大作用。
軍事專家說，從13世紀到如今，火砲發展隨著科技，性能及威力不斷提升，在可預見的未來，砲兵仍將在戰場上占有一席之地。軍事迷可以到現場一探究竟，發掘更多火砲故事。1060130
(中央社)
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