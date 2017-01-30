春節看teamLab展好熱鬧 送開運紅包添好運

走入新作品〈塗鴉大自然〉中，巨型彩色鯨魚在立體場景中四處悠遊。(All Content © teamLab Inc.)

過年期間，許多民眾紛紛於春節安排出遊行程，今年超人氣打卡點《teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地》春節期間不打烊，成為連假期間走春首選，金雞年開春即吸引大批民眾排隊看展，現場更舉辦「新春看展添好運」活動，即日起(1/28)起至初三(1/30)，前100名現場購票滿3張者即可參加抽獎；前200名入場民眾更將獲得限定開運紅包，到華山看展也能感受熱鬧的年節氣氛！

屢獲國際大獎肯定的日本數位藝術團隊teamLab，帶來結合藝術及共創樂趣兩大特色的17件經典創作，驚喜好玩的光影世界，讓大小朋友都為之瘋狂。走入新作品〈塗鴉大自然〉中，巨型彩色鯨魚在立體場景中四處悠遊，伴隨由觀眾繪製而成的生物，觀眾在場景中漫步尋找動起來的手繪生物，自腳邊盛開的花朵隨著移動的腳步綻放或凋落，處處充滿驚喜的空間，創造出生動的自然生態。此次來展最受矚目的超人氣作品〈水晶宇宙〉，採用4D視覺技術，由數萬顆LED燈打造，觀眾可透過手機開啟網頁程式，自由選取創造宇宙的各種元素呈現在作品中，頓時周圍的光影與音樂不斷變換，彷彿正進行一場銀河冒險。

為迎接金雞年到來，展覽自即日起(1/28)至初五(2/1)推出春節限定星光場，將延長開放時間至晚間9點，邀請民眾趁著新年假期，體驗夜遊teamLab展的新玩法！展覽於華山1914文創園區展出至4月9日。

(中時電子報)