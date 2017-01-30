杭州西湖大爆滿 年初二湧逾60萬人次

農曆大年初二，中國大陸杭州西湖被遊客擠爆。景區估計，初二當天西湖景區遊客61.64萬人次，年增55.27萬人次、11.53% 。

浙江在線報導，其中景區免費景點，湖濱景區11.33萬人次居首位，其次為南線景區7.27萬人次、蘇堤景區6.29萬人次。

收費景點中靈隱飛來峰6.75萬人次居首，其次為三潭印月3.14萬人次、植物園1.6萬人次。

人潮使景區周邊的道路從大清早便開始繁忙起來。西湖北線景區的靈隱路、北山街，車輛絡繹不絕地從這裡進入靈隱景區。整個上午，靈隱區塊、北山街一線交通都處於繁忙狀態，周邊各停車場更是在早上7時30分就已飽和。

許多網友在網路上貼出各種西湖人潮照片，有網友笑稱人頭密密麻麻，「針都沒地兒插」。1060130

(中央社)