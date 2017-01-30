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紐約市長選舉 反川普有志一同

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特派員看世界專欄紐約市長選舉今年11月初投票，角逐者愈來愈多，現任市長白思豪已表態尋求連任，總統大選失利的柯林頓．希拉蕊是否轉戰受關注，而「反川普」已成為參選人共同語言。

除了民主黨白思豪（Bill de Blasio）外，皇后選區裡有不少亞裔、華裔選民的州參議員艾維拉（Tony Avella）最早表態參選，他曾於2009年爭取黨內市長提名失利。

另外，上次角逐市長失利的前市議長柯魁英（Christine Quinn）一直不排除捲土重來，紐約市主計長史特林格（Scott M. Stringer）更是躍躍欲試，然而最受外界關注的莫過於大選剛敗陣的前聯邦參議員、前第一夫人柯林頓．希拉蕊（Hillary Clinton）動向。

最近曾與希拉蕊對話的億萬富翁、紐約連鎖超市Gristedes老闆卡齊瑪提迪斯（John A. Catsimatidis）透露，「希拉蕊正認真考慮是否參選下屆市長選舉，機率是『50-50』」！

雖是民主黨大金主，但卡齊瑪提迪斯2013年曾爭取共和黨市長黨內初選。他認為69歲的希拉蕊可能以挑戰市長寶座，嘗試政治生涯敗部復活。

紐約市不僅是民主黨大本營，現在更是反川普大基地。不管民主黨最後誰出線，選舉結果應不出大家預料，民主黨候選人勝算居大，屆時「反川普」將是選戰主軸，如同川普大選期間的「反中」基調一般。

光是川普這幾天移民禁令及難民政策做法，引來各方撻伐，除了白思豪顧及紐約移民大本營極力反對下，就連希拉蕊也開砲。可以想見，未來類似情況會持續發酵、不停歇。

不過，川普自去年11月當選以來，故鄉紐約種種抵制或抗議行動，讓他顏面盡失，點滴在心頭，紐約大家長白思豪帶頭在川普就職前一晚的數萬人上街示威抗議，還有市府高分貝要求白宮支付川普大樓維安費用等，不排除川普欲藉當選後高人氣，讓共和黨一舉收復紐約失土的政治企圖，免得芒刺在背，好戲還在後頭。1060130

(中央社)

關鍵字：川普市長紐約希拉蕊民主黨
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