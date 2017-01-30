柯瑞缺陣 勇士作客贏得險
前場面對快艇一役才飆出43分、包括一記經典「Logo shot」的勇士隊柯瑞，轉戰拓荒者主場卻因急性腸胃炎本季首度缺席，勇士雖有杜蘭特33分領銜，卻送掉21分領先優勢，還在比賽終了前遭對手緊逼，最終拓荒者透納逮住三分外線空檔出手不進，勇士才驚險以113比111擊敗拓荒者，本季交手4場全勝。
「柯瑞想打，但我們沒有任何理由讓他打。」勇士隊總教練科爾強調，柯瑞身體狀況非常糟，球隊除了為他個人著想，也要為全隊著想，要他留在球隊下榻的飯店歇息，他說：「我們不能讓他進入休息室，讓其他球員暴露在被感染的危險，我們希望他趕緊在接下來幾天恢復健康。」
少了柯瑞的勇士隊，開賽依舊虎虎生風，次節甚至一度拉出21分領先，但「拓荒者雙槍」利拉德與麥科倫帶頭反攻，打出一波20比2攻勢，讓比賽陷入膠著，儘管勇士保持領先優勢，但拓荒者的得分爆發力，仍讓勇士吃足苦頭，最後拓荒者採取犯規戰術企圖凍結時間有成，只是透納沒能把握空檔飆進三分球，否則勝負將易主。
(中時電子報)
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