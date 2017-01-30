兩代蜘蛛人開戰！爆陶比馬奎爾狂追艾瑪史東
拿下「金球獎」、坐等奧斯卡的影后艾瑪史東(Emma Stone)，不僅深得評審緣、觀眾緣極佳，其實異性緣也是不得了，她與「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德當年假戲真做擦出愛火，交往近5年戀情告吹，多次傳出舊愛想追回她，如今，情敵再添一位，不是別人，正是「一代蜘蛛人」陶比馬奎爾。
「一代蜘蛛人」陶比去年10月宣布恢復自由身，和結婚9年的前妻Jennifer Mayer離婚，沒想到短短時間就找到下個目標，據《Life & Style》雜誌報導，日前陶比和當紅的艾瑪史東在洛杉磯知名酒店Chateau Marmont巧遇，相傳他全程緊盯心上人，非常想得到美人關注，最後忍不住走上前去自介。
陶比對艾瑪說了一堆浮泛的讚美，表示好萊塢相當偏愛她之類，可惜美人不吃這套，但為了擺脫糾纏，最後仍給了陶比她的電話，但有消息人士表示，這都是八卦雜誌的炒作陰謀，報導根本無中生有。
(中時電子報)
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