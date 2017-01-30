移民悲歌何時了 西班牙發現童伏屍海灘
西班牙當局今天表示，1名6、7歲男童屍體被沖上南部一處海灘，據信他是試圖前往歐洲的移民。
法新社報導，西班牙南端加地斯省（Cadiz）城鎮巴爾貝特（Barbate）27日發現1名男童屍體，不禁令人想起3歲敘利亞男童亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）2015年伏屍土耳其海灘令人鼻酸的畫面。
加地斯省的中央政府發言人告訴法新社，這名男童據信約莫6、7歲。
他表示「目前假設他是移民」，還說兩個多星期前，更東邊的海岸曾發現其他民眾屍體沖上岸，據信是來自北非的移民。
他說，當局正在調查其中是否有某種關聯。
2015年9月，亞藍小小身軀伏屍海灘的照片震驚全球，成為移民危機最令人心痛的畫面之一。
外界時常聚焦在借道土耳其、希臘及義大利前往歐洲的移民和難民，與此同時，也有為數較小的一群人前往西班牙。
根據國際移民組織（IOM），去年1萬3246名移民抵達西班牙，其中8100多人冒險走海路。抵達義大利與希臘人數相對高出很多，分別是18萬1000多人與將近17萬7000人。（譯者：中央社盧映孜）1060130
(中央社)
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