金泰希、Rain入住每晚2萬渡假村 不出門都在做這事

金泰希和Rain日前到峇里島度蜜月。(圖／翻攝自微博)

Rain、金泰希19日完婚後，不久就到峇里島享受5天蜜月旅行，而現有媒體透露，她們在峇里島的豪華度假村度過一晚後，便轉往松巴哇島，入住每晚房價約80萬元（約台幣2.1萬元）的帳篷式別墅。

29日節目《Section TV演藝通信》公開Rain、金泰希浪漫蜜月旅行，因松巴哇島離峇里島搭飛機約45分鐘，加上地點隱密，成為兩人蜜月的最佳場所，而她們在那裡度過3天2人時光，據當地職員透露，她們幾乎沒有到戶外活動，主要都在度假村裡，他也表示兩人在度假村裡就是潛水、按摩，並稱讚夫妻倆非常親切。

(中時電子報)