蔡總統彰化溪湖發福袋 第一名4點就來等
總統蔡英文30日約近中午時分抵達彰化縣溪湖福安宮，在簡單上香祈福參拜、並獻上花果獻禮後開始發放福袋，大批民眾早已等在廟前廣場排隊，有人清晨4、5點就到場等候，蔡英文發了1200分福袋後，約12點25分離開繼續南下前往雲林。
廟方人員指出，蔡英文在競選總統期間，前年曾以黨主席身分陪同黨籍立委候選人前來廟裡拜拜，當時允諾若選上總統會再回來，去年當選後原本已排定大年初三要來，卻因南台灣一場大地震，所有行程全取消，讓大家多等了一年，今年總統果然依約在初三回來。
家住埔鹽鄉的廍子社區施姓志工說，平時都在福安宮拜拜、安光明燈，去年沒等到蔡英文來，今年特別早來，4點15分就到廟門口排隊等候，整個廟前只有他一個人，他笑說能搶第一個拿到總統福袋，實在是超級開心。
台中陳姓市民指出，家住東海大學附近，距離總統上一個行程豐原太遠，乾脆策略性到下個點來等候，四點多開車出發、還沒五點就到達，原本還準備了之前與蔡英文的合照要送給她，可惜被國安人員勸阻攔下。
(中時)
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