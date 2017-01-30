蔡總統彰化溪湖發福袋 第一名4點就來等

總統蔡英文抵達彰化縣溪湖福安宮，先到廟裡參拜上香。（謝瓊雲攝）

總統蔡英文在廟方人員陪同下上香祈福。（謝瓊雲攝）

總統蔡英文到溪湖福安宮發福袋，第一個拿到福袋的施先生凌晨4點15分就到現場排隊等候。（謝瓊雲攝）

拿到總統福袋的民眾興奮向蔡英文比讚。（謝瓊雲攝）

總統蔡英文前來發福袋，大批民眾在廟前廣場排隊等候。（謝瓊雲攝）

總統蔡英文大年初三繼續走透透至中南部寺廟發放福袋。（謝瓊雲攝）

總統蔡英文30日約近中午時分抵達彰化縣溪湖福安宮，在簡單上香祈福參拜、並獻上花果獻禮後開始發放福袋，大批民眾早已等在廟前廣場排隊，有人清晨4、5點就到場等候，蔡英文發了1200分福袋後，約12點25分離開繼續南下前往雲林。

廟方人員指出，蔡英文在競選總統期間，前年曾以黨主席身分陪同黨籍立委候選人前來廟裡拜拜，當時允諾若選上總統會再回來，去年當選後原本已排定大年初三要來，卻因南台灣一場大地震，所有行程全取消，讓大家多等了一年，今年總統果然依約在初三回來。

家住埔鹽鄉的廍子社區施姓志工說，平時都在福安宮拜拜、安光明燈，去年沒等到蔡英文來，今年特別早來，4點15分就到廟門口排隊等候，整個廟前只有他一個人，他笑說能搶第一個拿到總統福袋，實在是超級開心。

台中陳姓市民指出，家住東海大學附近，距離總統上一個行程豐原太遠，乾脆策略性到下個點來等候，四點多開車出發、還沒五點就到達，原本還準備了之前與蔡英文的合照要送給她，可惜被國安人員勸阻攔下。

(中時)