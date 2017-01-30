角頭子遭擄獲救 警方公布追緝影片

國道1號南下台中路段，湧回娘家車潮，5名員警蝸擠1車，開路肩飆車追嫌。（王文吉翻攝）

警方至台中七期重劃區這家汽車旅館營救被害人常男。（王文吉翻攝）

角頭之子常男被拘禁在汽車旅館內，由兩名同夥負責看守。（王文吉翻攝）

台中角頭「要命小方」的21歲兒子「小白」常偉政遭擄勒贖案，肉票遭拘禁14小時後被警方救出送醫，警方專案小組也帶回7名涉案人；今上午台中市警察局第四分局再開記者會說明偵辦進度，除公布飛車追緝嫌犯畫面，並澄清槍擊傳言。

台中市警察局第四分局公布飛車追捕嫌犯畫面，時值大年初二，國道1號南下湧回娘家車潮，5名專案小組員警不敢放年假，蝸擠1車，開國道路肩，時速飆至160公里，南下斗六辦案，循線帶回嫌疑人。

副分局長蕭國政表示，案發後該局報請檢察官指揮，兵分多路於台中、桃園、雲林、高雄帶回7名涉案人，並順利救出被害常男，經送醫檢傷為「頭部撕裂傷、雙手擦挫傷及雙膝、左踝擦傷」，且案發現場並未發現彈殼，初步排除槍擊可能，擄人過程有無露槍尚待查證。

至於擄人勒贖起因，蕭國政表示，被害人阿姨向警供述，常男與涉案人有債務糾紛，但金額不明，而7名到案嫌犯中，3人有詐欺、傷害前科，有無黑道背景尚待釐清，目前掌握尚有5人在逃。

(中時)