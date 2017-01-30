WTA台灣賽》烏克蘭最強 「球后殺手」史維托琳娜登台
總獎金25萬美元的WTA台灣公開賽，會內賽30日登場。今年WTA台灣賽「最大咖」大會頭號種子、世界女單排名13的烏克蘭好手史維托琳娜(Elina Svitolina)，重磅登台，30日與10位小朋友，在中央球場打迷你網球相見歡，分享網球運動的樂趣。
年僅23歲，史維托琳娜世界女單排名就高居13，今年她扮演球后殺手，先後擊敗美國名將小威廉絲和德國女將可貝兒，成為近兩年最受矚目的網球新星。
首度造訪寶島，史維托琳娜先用中文「新年快樂！」與小小球員打招呼，也分享自己學網球的經驗，「我4歲開始打網球，因為哥哥也是選手，所以也一起到了球場上打球，那時我希望以超越哥哥為目標。」
談到職業生涯最難忘的經驗，史維托琳娜表示，是去年里約奧運，她為烏克蘭站上奧運舞台，並且打贏美國名將小威廉絲(Serena Williams)。她也回憶小時候打球點滴，「小時候輸球時經常生氣，但最重要的是保持正面態度，享受網球。」
史維托琳娜在小小球員教室、與每位學員輪流隔網對打後，她選出目前7歲、就讀公館國小的翎翎為全場最佳球員。翎翎去年在同學介紹下，開始接觸迷你網球；迷你網球使用的球較大、球拍也比一般球拍短，因此更容易上手。
台灣賽30日有我國單打唯一希望李亞軒出戰美國女將羅傑斯，晚間再續戰雙打賽程，詹謹瑋也將在雙打登場，搭檔美國梅莉卡迎戰日中組合。
(中時電子報)
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