花蓮深夜兩車對撞 一車摔落邊坡

一車輛掉入兩公尺深邊坡。(楊漢聲翻攝)

警消將傷者吊掛送醫。(楊漢聲翻攝)

白色轎車車頭毀損嚴重。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣豐濱鄉台11線49K路段，29日深夜11時37分發生兩車對撞意外，造成3人受傷，兩車車頭全毀，其中一輛更掉落2公尺高的邊坡，所幸送醫後均無生命危險，至於詳細的事故原因仍待警方深入調查。

昨日豐濱鄉發生1白1黑轎車對撞車禍，警消接獲消息後，出動豐賓91、71及水璉91馳援，發現掉落邊坡的黑色轎車上，有1人自行爬出車外，但是另1人傷勢較重疑似骨折，警消將他抬出車外，用擔架固定後，再吊掛上到台11線，由救護車送醫，所幸三人都沒已生命危險。

(中時)