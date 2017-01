川普發穆斯林禁令 「美國人」林書豪好羞愧

林書豪在推特回應川普穆斯林禁令。(圖/截自Jeremy Lin twitter)

美國總統川普對7個穆斯林國家公民發出移民和簽證的暫時性禁令,引發各界撻伐。向來關注公益、種族平等議題的「豪哥」林書豪也忍不住發聲,表示身為美國人,要向所有受到穆斯林禁令影響的人說抱歉,這情況真的太失控!

川普發出穆斯林禁令後,引爆美國各界撻伐,全美各地包括華府、芝加哥、舊金山和西雅圖等多個城市都有民眾前往機場發起抗議。

或許是刻意向愛用twitter的川普抗議,林書豪也選擇在twitter表達他對穆斯林禁令的看法。豪哥在twitter表示:「身為一個美國人,為所有受到穆斯林禁令影響的人感到抱歉,這情況真的太失控。(As an American, sorry to everyone affected by the #MuslimBan ... this is foreal gettin out of control #teamACLU)。

而NBA聯盟也關注穆斯林禁令是否會影響到NBA球員,湖人前鋒鄧恩(Luol Deng)和公鹿新秀梅克(Thon Maker)都來自南蘇丹(South Sudan),之後移民其他國家,南蘇丹在2011年才從蘇丹獨立出來,而蘇丹正是川普穆斯林禁令7個國家之一。

NBA擔心,一旦湖人和公鹿到加拿大多倫多暴龍進行客場比賽,鄧恩和梅克是否會被禁止再入境美國。

NBA相當自豪是一個全球性的聯盟,能夠吸引全球籃球好手,也在世界各地安排籃球培育計畫,也提供蘇丹頂尖高中或大學球員學生簽證。穆斯林禁令會對NBA造成何種影響,目前尚待評估。

