川普發穆斯林禁令 「美國人」林書豪好羞愧

林書豪在推特回應川普穆斯林禁令。（圖/截自Jeremy Lin twitter）

美國總統川普對7個穆斯林國家公民發出移民和簽證的暫時性禁令，引發各界撻伐。向來關注公益、種族平等議題的「豪哥」林書豪也忍不住發聲，表示身為美國人，要向所有受到穆斯林禁令影響的人說抱歉，這情況真的太失控！

川普發出穆斯林禁令後，引爆美國各界撻伐，全美各地包括華府、芝加哥、舊金山和西雅圖等多個城市都有民眾前往機場發起抗議。

或許是刻意向愛用twitter的川普抗議，林書豪也選擇在twitter表達他對穆斯林禁令的看法。豪哥在twitter表示：「身為一個美國人，為所有受到穆斯林禁令影響的人感到抱歉，這情況真的太失控。（As an American, sorry to everyone affected by the #MuslimBan ... this is foreal gettin out of control #teamACLU）。

而NBA聯盟也關注穆斯林禁令是否會影響到NBA球員，湖人前鋒鄧恩（Luol Deng）和公鹿新秀梅克（Thon Maker）都來自南蘇丹（South Sudan），之後移民其他國家，南蘇丹在2011年才從蘇丹獨立出來，而蘇丹正是川普穆斯林禁令7個國家之一。

NBA擔心，一旦湖人和公鹿到加拿大多倫多暴龍進行客場比賽，鄧恩和梅克是否會被禁止再入境美國。

NBA相當自豪是一個全球性的聯盟，能夠吸引全球籃球好手，也在世界各地安排籃球培育計畫，也提供蘇丹頂尖高中或大學球員學生簽證。穆斯林禁令會對NBA造成何種影響，目前尚待評估。

(中時電子報)