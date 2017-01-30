川普發穆斯林禁令 「美國人」林書豪好羞愧
美國總統川普對7個穆斯林國家公民發出移民和簽證的暫時性禁令，引發各界撻伐。向來關注公益、種族平等議題的「豪哥」林書豪也忍不住發聲，表示身為美國人，要向所有受到穆斯林禁令影響的人說抱歉，這情況真的太失控！
川普發出穆斯林禁令後，引爆美國各界撻伐，全美各地包括華府、芝加哥、舊金山和西雅圖等多個城市都有民眾前往機場發起抗議。
或許是刻意向愛用twitter的川普抗議，林書豪也選擇在twitter表達他對穆斯林禁令的看法。豪哥在twitter表示：「身為一個美國人，為所有受到穆斯林禁令影響的人感到抱歉，這情況真的太失控。（As an American, sorry to everyone affected by the #MuslimBan ... this is foreal gettin out of control #teamACLU）。
而NBA聯盟也關注穆斯林禁令是否會影響到NBA球員，湖人前鋒鄧恩（Luol Deng）和公鹿新秀梅克（Thon Maker）都來自南蘇丹（South Sudan），之後移民其他國家，南蘇丹在2011年才從蘇丹獨立出來，而蘇丹正是川普穆斯林禁令7個國家之一。
NBA擔心，一旦湖人和公鹿到加拿大多倫多暴龍進行客場比賽，鄧恩和梅克是否會被禁止再入境美國。
NBA相當自豪是一個全球性的聯盟，能夠吸引全球籃球好手，也在世界各地安排籃球培育計畫，也提供蘇丹頂尖高中或大學球員學生簽證。穆斯林禁令會對NBA造成何種影響，目前尚待評估。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。