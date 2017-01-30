哥倫美雅董事長鮑以爾 長壽強悍且堅韌

企業老闆為自家品牌代言，不算新聞，但高齡90多歲的董事長仍親自出馬拍廣告，則頗為罕見。美國知名運動品牌哥倫美雅董事長葛爾特．鮑以爾就是如此。

葛爾特．鮑以爾（Gert Boyle）以強悍堅韌的個人形象深植人心，讓她成為自家品牌最佳代言人，在美國女企業家中獨樹一幟。

1924年出生於德國的葛爾特．鮑以爾，出生時名為葛爾特魯德．藍姆弗朗姆（Gertrude Lamfrom），如今高齡92歲仍然擔任哥倫美雅（Columbia Sportswear）董事長。1937年，她的猶太人裔父母為躲避納粹迫害，全家從德國逃到美國，定居在俄勒岡州波特蘭。剛到美國時，葛爾特．鮑以爾完全不會說英語。

1938年，她的父親保羅．藍姆弗朗姆（Paul Lamfrom）靠著向親戚借來的錢創業，買下一家製帽工廠，取名為「哥倫比亞製帽公司」（Columbia Hat Company）。公司名稱中的「哥倫比亞」一字，指的是俄勒岡州與華盛頓州的天然分界哥倫比亞河（ColumbiaRiver）。

保羅．藍姆弗朗姆1964年過世後，家族企業交給女婿尼爾．鮑以爾（Neal Boyle）掌理，並開始朝多元化發展，從製帽延伸為專門為滑雪、釣魚、打獵等美國西北地區熱門戶外活動設計專屬外套，首件釣魚專用背心還是出自葛爾特．鮑以爾的親手設計。「哥倫比亞製帽公司」後來改名為「哥倫美雅運動服飾」（Columbia Sportswear）。

1970年，葛爾特．鮑以爾遭逢喪夫打擊，家族企業由她一肩挑起。剛接手時，公司一度面臨經營困難，甚至差點破產。但她與兒子提摩西．鮑以爾（Timothy Boyle）聯手，努力把產品定位在戶外運動與休閒服飾，與其他流行服飾做出明顯區隔，成功讓哥倫美雅從困境中獲得轉機。

葛爾特．鮑以爾初掌「哥倫美雅運動服飾」時，年營業額約80萬美元，經過40多年領導後，如今年營業額估計約21億美元。

1984年開始，葛爾特．鮑以爾為自家品牌拍攝電視廣告，以強悍母親的形象親手測試哥倫美雅服飾的品質。2015年年底，已經91歲的她再度出現在哥倫美雅的電視廣告中，廣告主軸仍是身為「強悍母親」的她，為自家服飾品質嚴格把關，並掛保證「認證耐用」。這一系列廣告在社群網站瘋傳，獲得不少免費曝光的廣告效果。

被媒體問到參與廣告拍攝是否體力上吃不消，葛爾特．鮑以爾表示，拍廣告很好玩，而且覺得自己的內心其實只有50歲。1060130

(中央社)