陸專家：愛聽壞消是心理疾病

我要評比

隨著智慧型手機的普及，許多人都會在手機聊天平台傳達各種未經證實的「駭聞」，有專家說，這種愛聽壞消息其實也是一種心理疾病。

廣州日報今天報導，人們容易被一些負面消費吸引並樂於傳播，而對於一些正面報導卻不是特別感興趣，這種心態被稱為「壞消息綜合症」。

報導引述有關專家說，太喜歡聽壞消息、樂於傳播謠言其實也是一種心理疾病。

有關專家說，一些壞消息中有與生活或工作相關的內容，人不愉快時，看到負面消息可藉以安慰自己，釋放壓力。

同時，掌握一些負面消息，如食品安全類的消息，可以說明人們更好地保護自己。

但是，從心理健康來說，太多的負面消息會產生不良影響；人處於緊張高壓的狀態下，容易喪失安全感，若情緒未得到合理釋放，會導致過度防禦或出現攻擊性行為。

有關專家說，對於壞消息，一方面應客觀看待，真實面對，另一方面也不要浪費太多精力過分關注這些事情。

有關專家並建議，要消除「壞消息綜合症」，就要多運動、多與人溝通和多參與公益活動。

另據報導，調研公司美國尼爾森發布的網民用戶習慣報告顯示，約有62%的大陸網民表示他們更願意分享負面評論，而全球網民的這一比例為41%。1060130

(中央社)