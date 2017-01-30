到底為什麼會塞車？原來都是三寶惹的禍

圖為去年春節期間，國道5號宜蘭段塞車情形。（本報資料照片）

春節返鄉車潮湧入，造成國道塞車情形嚴重。然而高速公路明明沒有紅綠燈，為什麼還會塞車呢？對此，國外知名科普網站《CGP Grey》以5分鐘短片解釋塞車原因，打破了一般人的迷思。

CGP Grey指出，塞車的癥結並非車輛數量多寡，主因其實是「協調性」。如為了管制十字路口秩序而設置的紅綠燈，會因每人反應速度、專心程度不同，而限制了能通過十字路口的車輛數量。

一般而言，十字路口愈多，交通狀況會愈「不協調」，愈容易出現塞車情形。而這就是高速公路設置的主要目的：沒有十字路口。理論而言，高速公路上不用停紅綠燈，便不會產生不協調，也不會塞車。那麼到底為什麼高速公路塞車的情形仍層出不窮？

塞車的癥結並非車輛數量多寡，主因其實是「協調性」。(圖/取自CGP Grey)

除了匝道路口的號誌管制外，高速公路上仍常出現塞車情形。若今天道路上出了狀況，CGP Grey以1隻雞穿越高速公路為例，看到雞的第1輛車駕駛因此減速，而下個駕駛反應不及踩煞車，導致後方車輛接連急煞，最終有車子直接煞停，雖然雞已經離開路面，卻留下一個「虛擬路口」，因此即使沒發生車禍仍會塞車。

多線道的高速公路，常出現任意變換車道的駕駛，進而引發車塞。(圖/取自CGP Grey)

多線道設計的高速公路，經常出現無視後方來車的三寶任意變換車道，使得後方駕駛急踩煞車，進而引發連鎖效應造成塞車，除了容易引發事故外，也足以造成需要好幾個小時才能消化完的車陣。

若是每位駕駛員皆能維持車速與良好車距、不任意變換車道，便能使高速公路保持順暢，然而三寶卻永遠做不到。CGP Grey指出，只要能改變每位駕駛的開車習慣，保持適當車距除了能避免急煞，也能使後方駕駛有時間反應。若是塞車時，把握這項原則也能更快擺脫車陣。

「在路口面對的所有問題，原因都出在人身上。」也因此，CGP Grey認為真正解決塞車的方法為自動駕駛車，「別再讓三寶開車上路了」。

(中時電子報)