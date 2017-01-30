清真寺槍擊 加總理：針對穆斯林的恐攻
加拿大魁北克市今晚發生清真寺槍擊案，警方表示造成6死8傷，總理杜魯道譴責這是針對穆斯林的恐怖攻擊。
根據加拿大廣播電台（Radio-Canada），目擊者說，當時有2名男子進入魁北克市伊斯蘭文化中心（Islamic Cultural Center）朝人群開槍。警方已逮捕2名嫌犯，不排除有第3人涉案。
根據路透社，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在聲明中說：「我們譴責這起在一處禮拜和避難中心針對穆斯林的恐怖攻擊。」
法新社報導，加拿大魁北克省長庫雅爾（PhilippeCouillard）也在推特（Twitter）一連串發文中說，當局已「動員確保魁北克民眾安全」。
他寫道「魁北克絕對不容許這種野蠻暴力」，「與魁北克穆斯林團結一致」。
魁北克市伊斯蘭文化中心也被稱為魁北克大清真寺，先前已成為仇恨目標，去年6月齋戒月期間，門階曾被人放了一個豬頭。
美國總統川普本月27日移民禁令引發全球旅客混亂和眾怒後，加拿大剛誓言對穆斯林和難民張開雙臂，此時就傳出槍擊案。（譯者：中央社盧映孜）1060130
(中央社)
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