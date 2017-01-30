墨西哥台商身亡 外交部：家屬求助無門非事實
中國大陸官媒中央電視台日前透過臉書發佈新聞，聲稱一名在墨西哥經商的台商遇害身亡，家屬在「求助無門」之下轉向中國駐墨西哥大使館求助。對此，我外交部今聲明，我駐墨西哥代表處獲知訊息後，駐墨代表廖世傑便與當地政府、司法機關聯繫，務請全力緝兇，陸媒宣稱家屬求助無門絕非事實。
外交部指出，邱姓台商於當地時間1月9日在墨西哥Guanajuato州León市遭槍擊身亡。我駐墨西哥代表處獲悉後立即與案發地Guanajuato州長、州檢察長、León市市長及該市警長進行交涉，務請全力緝凶。州長Miguel Márquez向駐墨代表廖世傑允諾全力偵辦。
外交部表示，本案偵破後，1月27日廖世傑代表兼程飛往Guanajuato州向墨方表達感謝，獲該州檢察長及副檢察長聯袂簡報案情並告知，承審法院因嫌犯涉嫌重大，已予羈押。
外交部強調，陸媒宣稱「家屬求助無門」絕非事實，駐處代表於案發當日即電話慰問亡父親，又於1月16日再向邱父轉達僑務委員會吳新興委員長之慰問。1月27日廖代表由僑務委員梁輝騰陪同訪晤亡者父母表達弔唁，邱父當時澄清未曾表示求助無門，同時感謝政府及駐處的協助與關懷。
(中時)
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