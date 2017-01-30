川普移民禁令影響哪些人 一次看清楚

我要評比

美國總統川普下令暫禁7個穆斯林國家的難民和旅客入境之後，細節至今不明朗，種種措施如何影響各族群的問題依然存在。

行政團隊通報說，昨天有109人在抵達美國後遭拘留，其中「數十人」今天早上仍未獲釋。

法新社彙整出遭川普行政命令影響的公民和團體。

● 難民

這道命令禁止所有難民入境，無論哪個國籍都一樣，時間長達120天。120天過後，美國將限制2017年最多收容5萬名難民，把前總統歐巴馬所設的11萬人上限削減超過一半。

美國先前凍結過難民計畫，時間是在2001年911恐攻之後，凍結了3個月。

● 敘利亞人

所有敘利亞人，難民也好、非難民也好，都不得入境美國，直到進一步通知。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）去年12月表示，敘國反政府抗議活動2011年3月爆發以來，他們記錄到31萬2001人喪生。而根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），自2011年來，有480萬名敘國人民被迫流亡異鄉。

● 伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞、蘇丹和利比亞

美國未來90天將不核發簽證給7個主要是穆斯林的國家的移民或訪客：伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門。

● 綠卡持有者

川普的命令不影響持有美國綠卡的民眾。美國國土安全部長凱利（John Kelly）宣布，讓合法的永久居民入境美國，符合「國家利益」。

然而，白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）表示，川普命令所列的7國國民，應該要預料會成遭到加強邊境控管。

● 簽證持有者

上述7國所有簽證持有者都會受到新命令管制，但例外包括持有外交簽證者，和持有北大西洋公約組織（NATO）或聯合國等國際機構簽證者。

不過至少有4州的法官封殺部分禁令，下令相關當局停止驅逐難民和被困在美國機場的旅客。

● 雙重國籍者

雙重國籍者目前面臨的情況依舊復雜。美國官員昨天表示，持有上述7國護照外加美國護照的雙重國籍人士，不會受到影響。

另外，持有上述7國護照外加英國或加拿大護照的雙重國籍者，也將不受影響。

英國表示，英國公民不會遭遇額外檢查，除非他們從上述7國直接入境美國。

然而，持有上述7國中任1國護照且持有其他外國護照的雙重國籍人士，將無法入境美國。（譯者：中央社蔡佳敏）1060130

(中央社)