大年初三 高公局估國道6路段下午壅塞

今天是大年初三，高速公路局預測，下午國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3北上龍潭至鶯歌系統、國5北上頭城至坪林路段將發生壅塞。

交通部國道高速公路局下午發布新聞稿表示，今天是大年初三，也是春節假期第4天，截至上午11時，國道全線總延車公里為46.6百萬車公里，台北高雄雙向旅行時間可維持在5小時內。

高公局預測下午國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3北上龍潭至鶯歌系統、國5北上頭城至坪林路段將發生壅塞情形。

高公局表示，國1高雄至湖口、國3九如至大溪路段北上高乘載管制至下午2時，國5下午3時至8時蘇澳至宜蘭北上路段實施高乘載管制，宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，春節假期間將視交通壅塞狀況機動實施。

高公局呼籲預計北返的民眾，注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌的標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

高公局表示，上午國道較為壅塞路段包括國1南下湖口至新竹、北上台中至后豐；國3南下鶯歌系統至龍潭、中投至霧峰；國10東向左營至燕巢系統路段以及國5南下石碇至坪林，其餘路段大致正常。

高公局表示，壅塞原因除流量較大外，也受多起事故影響，尤其上午10時至12時間，國1南下66.2公里、303.7公里、國10東向18.5公里及國5北上28.6公里處發生追撞事故，更使得車流難以紓解。1060130

(中央社)