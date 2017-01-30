64年來首次 法國佳麗奪環球小姐后冠
第65屆國際環球小姐（Miss Universe）后冠今日出爐，今年由法國籍佳麗艾瑞絲（Iris Mittenaere）擊敗決選的9人名單，這位23歲的牙醫專業學生更為法國抱回64年來首次后冠。作為世界3大選美比賽，本屆環球小姐大賽移師熱情的菲律賓海灘，從大地震劫後餘生的25歲海地小姐奪得亞軍、哥倫比亞小姐拿下第3名。
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，世界3大選美比賽之一的環球小姐今日出爐，23歲法國小姐艾瑞絲擊敗眾多佳麗，拿下第65屆冠軍、並替法國抱回自1953年來首座環球小姐后冠。出生於巴黎北部里耳（Lille）的她，目前仍是一名牙醫專業的學生，得知自己榮獲后冠時，激動地抱著第二名的海地小姐佩莉西耶（Raquel Pelissier）久久不能自己。
今年移師菲律賓馬尼拉灣舉辦的環球小姐大賽，最終6名決選名單為哥倫比亞、法國、海地、菲律賓、肯亞和泰國，其中25歲的海地小姐佩莉西耶，更是之前2010年海地大地震的倖存者，當年的地震一共奪走了近30萬名海地民眾的生命。她在接受專訪時表示，「我很幸運的存活下來，我曾一度非常失落，但為了追求夢想、為了家人，我選擇做一位樂觀向上的人。」最終海地小姐被選為亞軍、哥倫比亞小姐安德莉亞（Andrea Tovar）則拿到第3名。
(中時電子報)
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