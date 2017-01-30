四處請益職棒強投 龜梨和也挑戰120km

龜梨和也挑戰投120公里速球失利。(截自YOUTUBE)

發下豪語要投出120公里速球，否則就收掉電視台主持單元的「KAT-TUN」成員龜梨和也，經四處與大谷翔平、岩隈久志等職棒選手取經學習後，總算迎來驗收的一刻，最後他力投30球，只投到115公里，未達成目標而失望跪地。

過去曾代表日本參加世界軟式少棒賽的龜梨，2015年拿自己在《Going！Sports&News》主持的單元當賭注，起初想挑戰140公里，但經多名球星的指導後，球速僅在110公里上下徘徊，於是他只好更改目標為120公里。

挑戰期間，包括大聯盟級的岩隈久志、前田健太，役或是日職最火紅的「二刀流」大谷翔平，都是他的老師，最後他飛到夏威夷，接受讀賣巨人王牌菅野智之的指導後，展開挑戰，投到第29球時，飆出個人最速的115公里，一度讓人看見希望，可惜最後仍未能達標。

(中時電子報)