再等一天 北市31日起清運垃圾
台北市環保局今天指出，雖仍在春節假期，但考慮民眾需求，將自明天起（初四）收運一般垃圾、廚餘及資源回收物；2月2日（初六）起，恢復所有垃圾清運工作。
環保局表示，雖然初一到初三是停收垃圾期間，但環保局仍開放40處限時收受點，供民眾排出垃圾；考量多數民眾將垃圾囤積在家中，清潔隊員春節假期將提早收假，自31日晚間加班，依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。
環保局指出，2月1日（初五）為夜班清潔隊員休息日，依慣例原停收垃圾，惟考量初五返回北市民眾需求，為加強便民服務，初五將加收垃圾，初六起恢復所有垃圾清運，包括免費清運大型廢棄物等服務，民眾可洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運。
環保局也提醒，民眾於過年期間燃放鞭炮、拜拜祭祀焚燒後的金紙香灰燼等廢棄物，務必先以清水浸濕，再以專用垃圾袋盛裝，於夜間收運垃圾時排出，非垃圾收運之時間，也請勿將垃圾丟置在街頭，以免受罰。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。