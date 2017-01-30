再等一天 北市31日起清運垃圾

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台北市環保局今天指出，雖仍在春節假期，但考慮民眾需求，將自明天起（初四）收運一般垃圾、廚餘及資源回收物；2月2日（初六）起，恢復所有垃圾清運工作。

環保局表示，雖然初一到初三是停收垃圾期間，但環保局仍開放40處限時收受點，供民眾排出垃圾；考量多數民眾將垃圾囤積在家中，清潔隊員春節假期將提早收假，自31日晚間加班，依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

環保局指出，2月1日（初五）為夜班清潔隊員休息日，依慣例原停收垃圾，惟考量初五返回北市民眾需求，為加強便民服務，初五將加收垃圾，初六起恢復所有垃圾清運，包括免費清運大型廢棄物等服務，民眾可洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運。

環保局也提醒，民眾於過年期間燃放鞭炮、拜拜祭祀焚燒後的金紙香灰燼等廢棄物，務必先以清水浸濕，再以專用垃圾袋盛裝，於夜間收運垃圾時排出，非垃圾收運之時間，也請勿將垃圾丟置在街頭，以免受罰。1060130

(中央社)