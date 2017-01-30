美國演員工會獎 影星抗議川普旅遊禁令

美國電視影集「鐵窗紅顏」全體演員、薇拉戴維絲和茱莉路易絲卓佛都是當晚美國演員工會獎得主，典禮中有部分演員對川普影響廣泛的移民命令表示抗議。

根據美聯社和「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），由於川普暫時禁止來自穆斯林人口居多數國家的公民入境美國，全美許多機場持續爆發抗議活動，美國演員工會獎頒獎典禮現場也傳出不少不滿的聲音。

第1位頒獎人艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）不只歡迎觀眾的收看，也表示歡迎「在機場中、屬於我的美國的任何人」。

艾希頓庫奇在洛杉磯聖殿劇院（Shrine Auditorium）舉行的頒獎典禮開場時說：「你們是組成我們社會結構的一部分，我們愛你們，我們歡迎你們。」

茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）以在政治喜劇「副人之仁」（Veep）的精湛演技，再奪電視喜劇類最佳女演員獎。她說她自己就是在德國納粹占領法國時期，為了逃離宗教迫害的移民後代。

茱莉路易絲卓佛說：「因為我愛這個國家，所以我很害怕它有污點。而這項移民禁令就是個污點，這很不美國。」

Netflix熱門影集「鐵窗紅顏」（Orange Is the New Black）連續第3年奪得喜劇類影集最佳整體演出獎。

女星泰勒席琳（Taylor Schilling）說：「我們站在這裡，代表多元化的族群，代表來自像是奈及利亞、多明尼加共和國、波多黎各、哥倫比亞、愛爾蘭世世代代，來到這裡為更美好的生活打拚的家庭。」（譯者：中央社陳昱婷）1060130

(中央社)